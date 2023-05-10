В Белгородской области пострадавший от ВСУ бизнес получит около 400 млн рублей грантов

Белгородская область выделила 46 грантов для компаний и индивидуальных предпринимателей субъекта, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Общая сумма договоренностей составила около 400 миллионов рублей.
Информация появилась в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова. Он подчеркнул, что уже в день публикации бизнесмены стали получать выделенные для них средства. Как сообщил чиновник, это половина средств, которые субъект получил из федерального бюджета.
Гладков сделал акцент на том, что власти начали вторую волну сбора заявок от пострадавших предпринимателей. Он уверен, что такая инициатива позволит восстановить утраченное в сжатые сроки.
«Надеюсь, что наши с вами усилия принесут свой результат: восстановим и экономическую деятельность, и рабочие места», – подчеркнул глава региона.
Местные власти принимают и другие инициативы, связанные с боевыми действиями. Так, мобилизованных жителей региона и их семьи освободят от уплаты пени по услугам ЖКХ.