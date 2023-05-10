Турция начала поиск месторождений топлива в восточной части Черного моря

Поиск резервов нефти и газа осуществляет геолого-разведывательное судно Barbaros Hayrettin Paşa.
Турецкий экипаж исследовательского корабля с 7 апреля изучает побережье черноморских провинций Орду и Самсун на предмет полезных ископаемых. Ранее подобные работы осуществлялись с привлечением иностранных компаний, однако в последние годы Анкара делает ставку на формирование собственного разведывательного флота.
Задействованное в поисках нефти и газа судно Barbaros Hayrettin Paşa Турция приобрела в конце 2012 года за 130 млн долларов. Корабль длиной 84 метра и шириной 21,6 метра способен проводить разведку месторождений на глубине до 8 тысяч метров.
Изучение восточной части Черного моря, по мнению министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, даст возможность получить сведения о наличии энергоресурсов в этих местах и освоить их:
«Наши исследовательские суда уже проводят предварительную геологическую разведку. Вероятно, в этом году мы начнем бурение у берегов Орду, а также Ризе в восточной части Черного моря, где есть вероятность найти запасы нефти», — сказал он.
Ранее Анкара начала осваивать месторождения природного газа Сакарья на западном побережье. По мнению первых лиц страны, объема «голубого топлива» хватит для полного обеспечения домохозяйств и промышленности Турции сроком до 20 лет.