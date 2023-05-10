Турция начала поиск месторождений топлива в восточной части Черного моря

Задействованное в поисках нефти и газа судно Barbaros Hayrettin Paşa Турция приобрела в конце 2012 года за 130 млн долларов. Корабль длиной 84 метра и шириной 21,6 метра способен проводить разведку месторождений на глубине до 8 тысяч метров.