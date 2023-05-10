Захарова пообещала привлекать внимание ООН к террористической активности Киева

Россия будет привлекать внимание Совета безопасности ООН к террористическим актам Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Москва будет привлекать внимание членов Совбеза во время каждого заседания. Захарова подчеркнула, что это будет ежедневная работа, которая потребует как дипломатической, так и информационной активности.
«Это тема, которая будет и является ежедневной работой нашего постоянного представительства при ООН», — заявила Захарова.
Захарова также прокомментировала намерение НАТО открыть свой офис в Японии. По ее мнению, данный шаг лишний раз подтверждает желание Альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.