Евродепутат Мариани призвал ЕС покончить с «реальным» вмешательством США во внутренние дела

Евросоюз должен бороться с реальным вмешательством иностранных государств в дела ЕС, которое исходит от Вашингтона и является основной угрозой независимости Европы. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Евродепутат указал, что американский капитал и компании имеют огромное влияние на экономику Евросоюза. Мариани призвал Еврокомиссию дать отпор вмешательству США и отразить угрозу, которую они несут для независимости Европы.
«Пришло время, чтобы комиссия, призванная бороться с иностранным вмешательством, занялась настоящим, а не воображаемым вмешательством», — заявил политик.
Ранее французский политик Флориан Филиппо предупредил Евросоюз о возможных последствиях нового пакета антироссийских санкций. По его мнению, новые рестрикции могут привести к конфликту ЕС со всем миром.