Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Евродепутат Мариани призвал ЕС покончить с «реальным» вмешательством США во внутренние дела

Политика
Евродепутат Мариани призвал ЕС покончить с «реальным» вмешательством США во внутренние дела

Евросоюз должен бороться с реальным вмешательством иностранных государств в дела ЕС, которое исходит от Вашингтона и является основной угрозой независимости Европы. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Евродепутат указал, что американский капитал и компании имеют огромное влияние на экономику Евросоюза. Мариани призвал Еврокомиссию дать отпор вмешательству США и отразить угрозу, которую они несут для независимости Европы.

«Пришло время, чтобы комиссия, призванная бороться с иностранным вмешательством, занялась настоящим, а не воображаемым вмешательством», — заявил политик.

Ранее французский политик Флориан Филиппо предупредил Евросоюз о возможных последствиях нового пакета антироссийских санкций. По его мнению, новые рестрикции могут привести к конфликту ЕС со всем миром.
евросоюз США иностранное вмешательство европа тьерри мариани
Военкоры ФАН