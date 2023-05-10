Режиссер Владимир Бортко поделился воспоминаниями об актере Сергее Дрейдене

Скончался актер театра и кино, лауреат двух национальных театральных премий «Золотая маска» Сергей Дрейден. В беседе с ФАН воспоминаниями об артисте поделился режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель, народный артист России Владимир Бортко.
Собеседник подчеркнул, что лично для него смерть Сергея Дрейдена стала невосполнимой утратой.
«Для меня это — вдвойне потеря. Почему я так говорю. Умер мой коллега, замечательный актер, который снялся у меняв двух фильмах. Более того, он был больше, чем просто актером кино, он прекрасно работал в театре», — сказал режиссер.
Владимир Бортко также подчеркнул, что для его семьи Сергей Дрейден был очень близким человеком.
«В какой-то степени он был моим родственником — мужем сестры моей жены. Его сын Коля — мой племянник. Сестра моей жены — Алла Соколова — была знаменитым драматургом. У нее была знаменитая пьеса “Фантазии Фарятьева”. Кстати, по ней снимал фильм Илья Авербах. Коля хотел быть кинорежиссером, но, по-моему, у него не получилось, зато он стал замечательным продюсером», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что чрезвычайно высоко ценит совместную работу с этим артистом.
«Сергей был совершенно замечательным актером. Помню, как мы с ним снимали довольно острый эпизод фильма “Тарас Бульба”. Он играл еврея Янкеля. Для меня было совершенно понятно, что здесь заложено спасение всей киноленты. Он все сделал совершенно гениально. Я чрезвычайно благодарен ему за это. Он был очень хорошим актером и очень печально, что умер мой родственник и хороший артист», — подытожил сценарист.
Ранее актер Андрей Ургант поделился с ФАН воспоминаниями о Сергее Дрейдене. Как отметил собеседник, в этом артисте не было пафоса.