«Цены на нефть растут»: эксперты рассказали о положении на рынке

Но есть не только «позитив». Источник высказался и о других факторах, негативно сказывающихся на рынке и ценах на нефть. По словам Багманова, 9 мая вышли данные от Американского института нефти относительно ее запасов. Они показали, что за прошедшую неделю запасы нефти выросли на 3,6 млн баррелей. Также «запасы бензина выросли на 400 тысяч, но при этом снизились запасы дистиллятов — на 4 миллиона».