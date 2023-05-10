«Цены на нефть растут»: эксперты рассказали о положении на рынке

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали ФАН о положении нефти на мировом рынке и о том, что будет на это влиять в ближайшее время.
По словам аналитика Александра Багманова, с 5 мая цены на нефть показали «достаточно уверенный рост»: они поднялись с отметки 72,5 до уровня чуть выше 77 долларов за баррель. Общий рост показателей за праздничные дни составил примерно 6%, но основной скачок произошел в пятницу 5 мая: именно тогда цены поднялись на 4%. По словам аналитика, на 10 мая цена опустилась почти до 76,20 долларов за баррель.
Отдельно аналитик описал ситуацию в Америке, относительно местного сильного рынка труда, который существенно влияет на экономику в целом.
«Основным позитивном с пятницы стали данные, которые мы получили по рынку труда США. Там безработица оказалась ниже ожиданий и составила 3,4%, хотя ждали 3,6%. Также вышли хорошие новости по количеству занятых в сельскохозяйственном секторе. Их количество увеличилось на 253 тысячи, хотя ожидалось увеличение всего лишь на 180 тысяч», — прокомментировал ситуацию аналитик.
По итогам этих данных эксперт подвел итог: несмотря на повышение процентных ставок, экономика в Америке сильна, и это дает «неплохие ожидания по возможному потреблению энергоносителей на ближайшее время».
Помимо вышеперечисленного, по словам эксперта, провоцировать рост спроса будет также летний автомобильный сезон. Но есть и другие положительные для рынка факторы.
«Дополнительным позитивом в последние дни стали сообщения о том, что, по словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, США собирается в конце года все-таки начать пополнять свой стратегический резерв, который сильно истощился», — отметил аналитик.
При этом также стало известно о том, что в Канаде, в штате Альберта, бушуют достаточно серьезные лесные пожары: из-за этого была остановлена добыча на некоторых месторождениях. Всего там совокупно была остановлена добыча на 320 тысяч баррелей в сутки, что ограничило предложение, и, следовательно, это все поддержало цены на нефть.
Но есть не только «позитив». Источник высказался и о других факторах, негативно сказывающихся на рынке и ценах на нефть. По словам Багманова, 9 мая вышли данные от Американского института нефти относительно ее запасов. Они показали, что за прошедшую неделю запасы нефти выросли на 3,6 млн баррелей. Также «запасы бензина выросли на 400 тысяч, но при этом снизились запасы дистиллятов — на 4 миллиона».
Кроме того, достаточно «негативная» новость пришла из Китая. Экономика Китая лишь восстанавливается после ковидных ограничений, и 9 мая стало известно о том, что, согласно данным по объему экспорта и импорта за апрель, объем второго снизился в годовом выражении на 7,9%, хотя ожидалось снижение всего лишь на 5%. При этом экспорт вырос на 8,5%, что считается для рынка позитивным фактором.
А еще недавно аналитики прогнозировали ФАН, что «золото может протестировать свой исторический максимум».