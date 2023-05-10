Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию из-за энергокризиса

Венгерская федерация конькобежного спорта отказалась от организации чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
В заявлении венгерской федерации говорится, что отказ связан с конфликтом с соседствующей страной, который влияет на экономику и цены энергоносителей. Энергетические источники в свою очередь в значительной мере влияют на фигурное катание.
Чемпионат в Венгрии должен был пройти с 22 по 28 января следующего года в столице Будапешт. ISU уже объявил о начале поиска нового места проведения соревнований.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о принятых усилиях для возвращения спортсменов из России в турниры. По его словам, этот вопрос активно обсуждается на совещаниях с международными федерациями.