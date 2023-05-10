ВОЗ: 604 человека погибли и более 5 тысяч ранены с начала вооруженного конфликта в Судане

Женева, 10 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в ходе вооруженных столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования погибли по меньшей мере 604 человека. Еще 5127 получили ранения.
По словам представителя ВОЗ Тарека Язаревича, с середины апреля зафиксировано как минимум 28 нападений на медицинские учреждения страны. Тем временем Международная организация по миграции ООН сообщила, что количество людей, перемещенных внутри Судана из-за боевых действий между военными группировками, за последнюю неделю увеличилось более чем вдвое, достигнув около 700 тыс. человек.
В Хартуме продолжаются столкновения с применением артиллерии и военных самолетов, несмотря на очередное объявление режима перемирия. Одновременно из Саудовской Аравии поступают сообщения о том, что переговоры между сторонами конфликта пока не привели к каким-либо ощутимым результатам.