ВОЗ: 604 человека погибли и более 5 тысяч ранены с начала вооруженного конфликта в Судане

По словам представителя ВОЗ Тарека Язаревича, с середины апреля зафиксировано как минимум 28 нападений на медицинские учреждения страны. Тем временем Международная организация по миграции ООН сообщила, что количество людей, перемещенных внутри Судана из-за боевых действий между военными группировками, за последнюю неделю увеличилось более чем вдвое, достигнув около 700 тыс. человек.