Суд в Москве оштрафовал НИУ ВШЭ за утечку личных данных студентов

В марте Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций инициировала проверку вуза из-за подозрений в утечке личных данных. Перед этим в ВШЭ заявили журналистам, что почтовые сервисы организации были атакованы злоумышленниками.