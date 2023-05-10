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Суд в Москве оштрафовал НИУ ВШЭ за утечку личных данных студентов

Общество
Суд в Москве оштрафовал НИУ ВШЭ за утечку личных данных студентов

Судебный участок мирового судьи по Басманному району столицы назначил Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) штраф в размере 60 тысяч рублей. Учебное заведение обвинили в утечке личных данных обучающихся и сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Суд признал НИУ ВШЭ виновным по ч. 1 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и обязал выплатить 60 тысяч рублей штрафа. Максимальный размер взыскания по этой статье составляет 100 тысяч.

В марте Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций инициировала проверку вуза из-за подозрений в утечке личных данных. Перед этим в ВШЭ заявили журналистам, что почтовые сервисы организации были атакованы злоумышленниками.

Ранее Роскомнадзор с 1 марта 2023 ограничил передачу персональных и платежных данных через иностранные мессенджеры.
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