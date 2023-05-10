Абдель Фаттах ас-Сиси отправил Сальве Кииру послание о развитии событий в Судане

Это произошло во время его встречи с министром иностранных дел АРЕ Самехом Шукри в столице Джубе. В сообщении Ас-Сиси говорится о важной роли государств региона в содействии разрешению нынешнего кризиса. Подчеркнута необходимость дать враждующим сторонам в Судане возможность достичь прекращения огня и тем самым спасти жизни гражданского населения и сохранить стабильность и территориальную целостность восточноафриканской республики.