Абдель Фаттах ас-Сиси отправил Сальве Кииру послание о развитии событий в Судане

Джуба, 10 мая. Президент Южного Судана Сальва Киир Маярдит получил послание от своего египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси относительно развития ситуации в Судане.
Это произошло во время его встречи с министром иностранных дел АРЕ Самехом Шукри в столице Джубе. В сообщении Ас-Сиси говорится о важной роли государств региона в содействии разрешению нынешнего кризиса. Подчеркнута необходимость дать враждующим сторонам в Судане возможность достичь прекращения огня и тем самым спасти жизни гражданского населения и сохранить стабильность и территориальную целостность восточноафриканской республики.
В ходе встречи Самех Шукри подчеркнул, что вооруженный конфликт напрямую затрагивает соседние страны региона. Это требует от них поддержания постоянной координации и консультаций.
В свою очередь, президент Сальва Киир подчеркнул необходимость достижения прекращения огня для обеспечения безопасности гуманитарных коридоров. Он отметил важность организации диалога между сторонами конфликта.
Ранее Самех Шукри провел аналогичную встречу с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби. Во время своего визита в Нджамену он сообщил, что Египет принял более 60 тыс. человек, бежавших от конфликта в Судане.