Президент России Владимир Путин поручил продлить проект «Чистый воздух» до 2030 года

Президент России Владимир Путин распорядился продлить сроки реализации федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года, рассказали в пресс-службе Кремля.
Программа подразумевает целый ряд мероприятий. В том числе, завершение перевода частных домовладений в Чите с печного на газовое отопление, а также субсидирование затрат жителей Улан-Удэнской городской агломерации на приобретение, установку внутридомового электрического оборудования, приборов учета и другие нужды.
Поручение дано по итогам совещания, посвященного вопросам развития дальневосточных городов. Оно должно быть выполнено к 1 июня 2023 года, говорится в сообщении.
Российский лидер также дал поручения по строительству нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота (ТОФ) на сахалинском мысе Анива.