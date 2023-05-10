Президент России Владимир Путин поручил продлить проект «Чистый воздух» до 2030 года

Программа подразумевает целый ряд мероприятий. В том числе, завершение перевода частных домовладений в Чите с печного на газовое отопление, а также субсидирование затрат жителей Улан-Удэнской городской агломерации на приобретение, установку внутридомового электрического оборудования, приборов учета и другие нужды.