Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент России Владимир Путин поручил продлить проект «Чистый воздух» до 2030 года

Политика
Президент России Владимир Путин поручил продлить проект «Чистый воздух» до 2030 года

Президент России Владимир Путин распорядился продлить сроки реализации федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года, рассказали в пресс-службе Кремля.

Программа подразумевает целый ряд мероприятий. В том числе, завершение перевода частных домовладений в Чите с печного на газовое отопление, а также субсидирование затрат жителей Улан-Удэнской городской агломерации на приобретение, установку внутридомового электрического оборудования, приборов учета и другие нужды.

Поручение дано по итогам совещания, посвященного вопросам развития дальневосточных городов. Оно должно быть выполнено к 1 июня 2023 года, говорится в сообщении.

Российский лидер также дал поручения по строительству нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота (ТОФ) на сахалинском мысе Анива.
владимир путин президент РФ поручение чистый воздух продление сроков действия проекта 2030 год
Военкоры ФАН