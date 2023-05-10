Захарова заявила, что Зеленский отменой празднования Дня Победы предал подвиг миллионов украинцев

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского заменить День Победы на День Европы. Она подчеркнула, что таким образом он предал память предков.
Захарова уверена, что глава киевского режима «перечеркнул подвиг миллионов украинцев», которые отстояли Родину перед фашистами. По мнению представителя МИД, многие «продались» и теперь для них память о войне – это «пустой звук».
Таким решением власти Украины отказались от истории Великой Победы и тысяч Героев Советского союза, которые были для них соотечественниками.
«Зеленский сделал выбор. Ему дороги не звезды героев, а фашистские кресты», – резюмировала Захарова.
Ранее стремление НАТО открыть офис в Японии представитель МИД назвала свидетельством желания Запада закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.