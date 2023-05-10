Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов впервые с июля 2021 года

Стоимость 1 тыс. куб. м. газа в Европе упала ниже 400 долларов. Подобная тенденция наблюдается впервые с 8 июля 2021 года, гласят данные лондонской биржи ICE.
На хабе TTF в Нидерландах этот показатель снизился до 398,1 доллара. Общее уменьшение цены ресурса за день в ЕС составило около 2,4%, утверждают аналитики.
Текущую ситуацию связывают с заполненностью европейских газовых хранилищ. Отраслевые эксперты также указали на рекордные поступления сжиженного природного газа (СПГ) и теплую погоду.
Дания и Швеция ранее подписали договор об оказании поддержки при возникновении чрезвычайной ситуации в области энергетики стран на фоне начавшегося год назад кризиса, стало известно из пресс-релиза Датского энергетического управления.