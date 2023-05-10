В Самаре ребенок выжил после падения с третьего этажа

В Красноглинском районе Самары девочка выпала из окна третьего этажа. Об инциденте ГТРК «Самара» сообщили очевидцы.
Несчастный случай произошел в микрорайоне Крутые Ключи. Во время игры с сестрой трехлетняя девочка забралась на подоконник, взялась за москитную сетку и выпала из окна. Находившаяся дома мать не успела поймать ребенка.
Пострадавшую малышку в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится пациентка.
Ранее в городе Елец Липецкой области ребенок серьезно пострадал после падения с третьего этажа.