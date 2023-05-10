Региональным властям позволят регулировать систему штрафов с платных дорог

Устанавливать штрафы водителям, которые не заплатили за проезд по платной дороге, позволят местным региональным властям, сообщает «Парламентская газета».
Государственная дума планирует рассмотреть соответствующий законопроект на ближайшем заседании. В документе идет речь о платных участках региональных трасс.
Отмечается, что если новая система сбора штрафов будет эффективной, то с платных дорог могут убрать шлагбаумы. В документе также зафиксирована возможность получить двадцатипроцентную скидку на оплату штрафа в случае принятия законопроекта.
Ранее в кабмине заявили о планах перевести еще 150 государственных информационных систем на комплексную национальную платформу «Гостех».