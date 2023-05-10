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Адвокат Краснов рассказал, грозит ли россиянам штраф за ношение одежды цветом флага Украины

Общество
Адвокат Краснов рассказал, грозит ли россиянам штраф за ношение одежды цветом флага Украины

Адвокат Дмитрий Краснов прокомментировал эпизод с задержанием двух человек в желто-голубых одеждах. Он объяснил, законно ли задерживать таких граждан.

Речь идет об инциденте в Москве. Россияне решили надеть куртку и брюки цветов флага Украины. В результате они могут получить штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

По мнению Краснова, только за одежду подобные санкции применять к гражданам не имеют права. Однако в данном случае правоохранители проведут разбирательство, передает его слова портал «Общественная служба новостей».

Юрист уверен, что представители профильных органов проанализируют социальные сети задержанных. Только после этого они могут сделать выводы о поддержке киевского режима со стороны этих людей.

Ранее стало известно о подготовке к теракту в Самаре. Сообщается, что причастной к нему оказалась гражданка Украины. Работники ФСБ смогли пресечь планы женщины.
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