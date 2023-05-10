Адвокат Краснов рассказал, грозит ли россиянам штраф за ношение одежды цветом флага Украины

Адвокат Дмитрий Краснов прокомментировал эпизод с задержанием двух человек в желто-голубых одеждах. Он объяснил, законно ли задерживать таких граждан.
Речь идет об инциденте в Москве. Россияне решили надеть куртку и брюки цветов флага Украины. В результате они могут получить штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
По мнению Краснова, только за одежду подобные санкции применять к гражданам не имеют права. Однако в данном случае правоохранители проведут разбирательство, передает его слова портал «Общественная служба новостей».
Юрист уверен, что представители профильных органов проанализируют социальные сети задержанных. Только после этого они могут сделать выводы о поддержке киевского режима со стороны этих людей.
Ранее стало известно о подготовке к теракту в Самаре. Сообщается, что причастной к нему оказалась гражданка Украины. Работники ФСБ смогли пресечь планы женщины.