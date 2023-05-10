Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ультрамарафонец умер за 15 метров до финиша забега Tengri Ultra в Казахстане

Происшествия
Ультрамарафонец умер за 15 метров до финиша забега Tengri Ultra в Казахстане

Спортсмен из Казахстана Руслан Жолдыбаев погиб во время забега Tengri Ultra, сообщают местные СМИ.

Организаторы мероприятия рассказали, что бегун участвовал в соревнованиях не первый раз. При этом Жолдыбаев выбрал дистанцию в 15 километров, которая была рекомендована начинающим, отметили журналисты.

Мужчина почти преодолел установленное расстояние, но за 15 метров до финиша упал. Медики пытались оказать спортсмену помощь, но их усилия оказались безуспешными. По предварительной информации, причиной смерти марафонца стала остановка сердца.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Сибири босиком преодолел 180 марафонских дистанций. Пожилой спортсмен вдохновился примером эфиопского бегуна Абебе Бикилы, ставшего чемпионом Олимпиады-1960.
остановка сердца марафон казахстан
Военкоры ФАН