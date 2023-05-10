Ультрамарафонец умер за 15 метров до финиша забега Tengri Ultra в Казахстане

Спортсмен из Казахстана Руслан Жолдыбаев погиб во время забега Tengri Ultra, сообщают местные СМИ.
Организаторы мероприятия рассказали, что бегун участвовал в соревнованиях не первый раз. При этом Жолдыбаев выбрал дистанцию в 15 километров, которая была рекомендована начинающим, отметили журналисты.
Мужчина почти преодолел установленное расстояние, но за 15 метров до финиша упал. Медики пытались оказать спортсмену помощь, но их усилия оказались безуспешными. По предварительной информации, причиной смерти марафонца стала остановка сердца.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Сибири босиком преодолел 180 марафонских дистанций. Пожилой спортсмен вдохновился примером эфиопского бегуна Абебе Бикилы, ставшего чемпионом Олимпиады-1960.