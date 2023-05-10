Протестующие разгромили офис правящей партии в ответ на арест бывшего премьера Пакистана

Нынешнее гражданское противостояние стало результатом прошлогоднего отстранения Имрана Хана от власти. Сам политик обвинил в произошедшем США и их сторонников среди политической и армейской верхушки, поскольку неоднократно отказывался от требований Вашингтона о пересмотре дружественной политики в отношении Пекина и Москвы. На протяжении нескольких месяцев в крупнейших городах страны проходили массовые митинги в поддержку экс-премьера, которые, однако, не дали эффекта.