Протестующие разгромили офис правящей партии в ответ на арест бывшего премьера Пакистана

Исламабад, 10 мая. В Пакистане разгорается внутриполитический кризис, который был спровоцирован арестом бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, которого нынешние власти обвиняют в коррупции.
В ответ сторонники бывшего главы правительства организовали многочисленные акции протеста, которые во многих местах переросли в столкновения с полицией и военными. Участники уличных акций совершили ряд нападений и поджогов армейских казарм, полицейских участков и домов высших военных и гражданских чиновников. Митингующие блокируют работу правительственных учреждений, перекрывают дороги, останавливая армейские колонны и предлагая военным вместе выступить против «продавших страну» генералов.
В Исламабаде сторонники Хана сожгли офис правящей партии «Пакистанская мусульманская лига» и виллу премьер-министра Шахбаза Шарифа в Лахоре.
Основным требованием демонстрантов является освобождение опального политика. В течение последних дней многочисленные сторонники Хана стекаются в столицу страны. Помимо Исламабада, народные волнения охватили крупнейшие города: Равалпинди, Карачи, Лахор и Пешавар.
Военнослужащие, среди которых немало сторонников экс-премьера, не оказывают противодействия демонстрантам, оставляя свои посты. В ответ руководство армии ввело в ряде регионов действие статьи о защите Пакистана от внешней агрессии, дав подразделениям дополнительные полномочия в борьбе с участниками протестов.
В результате беспорядков в стране погибло уже более 50 человек, сотни получили ранения. Власти пытаются ограничить масштаб протестов, отключая связь и интернет.
Нынешнее гражданское противостояние стало результатом прошлогоднего отстранения Имрана Хана от власти. Сам политик обвинил в произошедшем США и их сторонников среди политической и армейской верхушки, поскольку неоднократно отказывался от требований Вашингтона о пересмотре дружественной политики в отношении Пекина и Москвы. На протяжении нескольких месяцев в крупнейших городах страны проходили массовые митинги в поддержку экс-премьера, которые, однако, не дали эффекта.
В начале ноября на Хана было совершено покушение, в результате которого политик получил ранение в ногу. Поэтому нынешний арест воспринимается его сторонниками как попытку действующих властей свести счеты с конкурентом.
Разрастание гражданского конфликта в Пакистане, который находится в центре геополитических интересов России, Китая, США и Индии и является обладателем внушительного ядерного арсенала, грозит дестабилизацией всего региона с непредсказуемыми последствиями.