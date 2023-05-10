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Надеясь получить пассивный доход, югорчанин лишился 5 млн рублей

Происшествия
Надеясь получить пассивный доход, югорчанин лишился 5 млн рублей

Житель Кондинского района рассчитывал на пассивных доход, а в итоге «инвестировал» на мошеннический брокерский счет 5 млн рублей.

Как передает сетевое издание Ugra-news, югорчанин искал в интернете способы пассивного заработка и наткнулся на рекламное объявление брокерской компании. Мужчина оставил заявку, и через время с ним связались якобы сотрудники компании, убедив перевести определенную сумму на счет компании. Злоумышленники сообщили, что для наибольшей прибыли необходимо регулярно пополнять счет.

Через некоторое время югорчанин попытался вывести свои деньги, однако не смог этого сделать. Тогда мужчина решил проверить организацию на наличие лицензии от Центрального Банка РФ на осуществление брокерской деятельности. Тогда и стало понятно, что мужчина столкнулся с мошенниками. Югорчанин отдал злоумышленникам более 5 млн рублей.
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