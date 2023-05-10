Надеясь получить пассивный доход, югорчанин лишился 5 млн рублей

Через некоторое время югорчанин попытался вывести свои деньги, однако не смог этого сделать. Тогда мужчина решил проверить организацию на наличие лицензии от Центрального Банка РФ на осуществление брокерской деятельности. Тогда и стало понятно, что мужчина столкнулся с мошенниками. Югорчанин отдал злоумышленникам более 5 млн рублей.