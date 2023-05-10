Власти ОАЭ запретили купание в море из-за появления косаток

О паре хищников заявили местные рыбаки.
Власти эмирата Абу-Даби предостерегают от купания в море из-за обнаружения на горизонте двух касаток. Запрет действует двое суток.
Отдел охраны окружающей среды, здоровья и безопасности Департамента культуры и туризма направил электронные письма операторам отелей, местным жителям и СМИ с предупреждением о потенциальной угрозе.
«Косатки обычно не представляют угрозы для людей, однако мы призываем общественность соблюдать безопасную дистанцию при их обнаружении и позвонить в колл-центр правительства Абу-Даби по телефону 800555», — отмечается в сообщении.
Несмотря на то, что данные млекопитающие являются высокоразвитыми хищниками, в истории не зафиксировано ни одного их нападения на людей в дикой природе.
Появление косаток у берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нетипично, так как эти животные предпочитают холодные либо умеренные воды и стараются держаться подальше от суши, если речь не идет об охоте. Вероятно, млекопитающие оказались в Персидском заливе в поисках пищи.