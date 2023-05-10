Власти ОАЭ запретили купание в море из-за появления косаток

Появление косаток у берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нетипично, так как эти животные предпочитают холодные либо умеренные воды и стараются держаться подальше от суши, если речь не идет об охоте. Вероятно, млекопитающие оказались в Персидском заливе в поисках пищи.