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Заслуженного артиста России Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире на юге Москвы

Происшествия
Заслуженного артиста России Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире на юге Москвы

В Москве скончался актер из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров, ему было 80 лет. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.

Восьмого мая родственники вызвали экстренные службы и полицию из-за того, что Елизаров не открывал дверь в квартиру на Серпуховском Валу в Даниловском районе Москвы и не выходил на связь.

По предварительным данным, заслуженный артист России скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Елизаров родился 16 февраля 1943 года. Он был не только актером, но и режиссером. Его постановки в жанре пантомимы срывали овации в 55 странах, в том числе в США, Франции, Бельгии и Великобритании.

В среду, 10 мая в Петербурге простились с российским актером Александром Тютрюмовым.
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