Заслуженного артиста России Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире на юге Москвы

В Москве скончался актер из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров, ему было 80 лет. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.
Восьмого мая родственники вызвали экстренные службы и полицию из-за того, что Елизаров не открывал дверь в квартиру на Серпуховском Валу в Даниловском районе Москвы и не выходил на связь.
По предварительным данным, заслуженный артист России скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
Елизаров родился 16 февраля 1943 года. Он был не только актером, но и режиссером. Его постановки в жанре пантомимы срывали овации в 55 странах, в том числе в США, Франции, Бельгии и Великобритании.
В среду, 10 мая в Петербурге простились с российским актером Александром Тютрюмовым.