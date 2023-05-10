Политолог Малкина: реформа принятия решений в Евросоюзе назрела очень давно

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед Европарламентом, призвал к серьезным структурным реформам внутри Евросоюза. Как считает политолог Анна Малкина, в ближайшем будущем такие меры будут неизбежно приняты.
По данным западных СМИ, Олаф Шольц выступил за изменение подхода к принятию решений в ЕС. Сейчас для этого необходимо единогласное решение всех стран-членов. В свою очередь, Шольц и некоторые другие лидеры стран ЕС стремятся изменить систему так, чтобы решения в блоке принимались большинством голосов. Канцлер ФРГ рассчитывает, что при реформе голосования внешнеполитические и фискальные решения в ЕС будут приниматься «быстрее, чем это происходит сейчас».
Кроме того, Шольц предложил реформировать энергетический рынок в ЕС, а также поддержал создание общей сети и инфраструктуры для хранения энергоресурсов. Напомним, Шольц еще в октябре 2022-го призывал отказаться от принципа единогласия при принятии решений во внешней и налоговой политике Евросоюза. Тогда же он выступил за укрепление самостоятельности ЕС. Он призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году и созданию штаб-квартиры ЕС для Европейских вооруженных сил.
Напомним, 4 мая Европарламент также принял резолюцию с призывом провести «глубинные реформы Евросоюза». Предлагаемые реформы включают изменение основополагающих документов Евросоюза. В числе одобренных предложений значится отмена принципа единогласного принятия важнейших решений. Кроме того, предлагается наделить депутатов Европарламента законодательной инициативой в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны. Сейчас все эти вопросы находятся в ведении национальных правительств. По мнению экспертов, для начала реформ может потребоваться проведение национальных референдумов во всех европейских странах.
По мнению политолога и политтехнолога Анны Малкиной, необходимость реформ в ЕС, а также в НАТО давно назрела.
«В самом Евросоюзе дискуссия на эту тему идет уже более 15 лет. Сначала проблема возникла в связи с финансовым и бюджетным кризисом в Греции, потом – на фоне глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. В последнее время все чаще стали возникать ситуации, когда та или иная страна блокирует совместные решения ЕС, пользуясь тем, что они до сих пор принимаются только консенсусом, — напомнила эксперт. — Из-за этого в последние годы внутри ЕС регулярно возникали конфликты по тем или иным вопросам — как правило, с участием Венгрии или Польши».
Еще несколько лет назад, продолжила аналитик, появился ряд идей по реформированию порядка принятия решений в ЕС.
«Так, бывший премьер Италии Марио Драги ранее предлагал ввести механизм квалифицированного большинства. То есть, даже не простого — 50% плюс хотя бы один голос, а две трети голосов стран ЕС. Причем, эти страны должны представлять не менее двух третей экономики всего Евросоюза. Есть также предложения учитывать не только размер экономики, но и численность населения страны, — напомнила Малкина. — Думаю, ЕС рано или поздно неизбежно к этому придет. Другого выхода просто нет. К этому подталкивает и дальнейшее расширение блока, и важность преодоления прецедентов с блокированием одной-двумя странами совместных решений».
По мнению аналитика, ЕС в свое время создавали романтики, которые верили в то, что можно единогласно одобрять все решения, в том числе очень непростые, в сообществе сперва из 12 стран, а теперь – из 27-ми.
«Учитывая, что в ЕС есть такие непокорные страны, как Польша, которая постоянно «тянет одеяло на себя», достигнуть важных решений часто бывает очень сложно. Поэтому, безусловно, нужно реформировать эту систему, чтобы принимать решения квалифицированным большинством. Это минимизирует риски непринятия ключевых шагов в контексте всего Евросоюза, — уверена политолог. — Консенсусная модель принятия решений, применяемая в ЕС, давно стала объектом критики. Она была создана, чтобы исключить дискриминацию интересов какого-либо государства-члена ЕС. Но на деле эта модель сильно забюрократизировала процесс принятия решений. В ЕС есть даже термин — «бумажная Европа». Им обозначается наличие огромного количества проектов, стратегий, планов, которые зачастую остаются лишь на бумаге».
По мнению Анны Малкиной, если ЕС решится на такую реформу, то вскоре похожие изменения произойдут и в НАТО.
«Проблема для альянса не менее актуальна. Как мы увидели по истории со Швецией, ее евроатлантическую интеграцию заблокировала фактически одна страна — Турция. Это тревожная ситуация, она может мешать принятию оперативных решений, например, о совместной обороне. Так что для НАТО похожая реформа при принятии решений тоже актуальна», — заключила Малкина.
Напомним, ранее издание Politico сообщало, что ЕС может отказаться от принципа единогласного принятия решений, чтобы страны-члены блока не могли накладывать вето на антироссийские санкции. По данным издания, помимо Шольца, реформу лоббирует глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А в январе 2022-го французский президент Эммануэль Макрон, выступая в Евросовете, заявил, что Франция намерена предложить реформу Шенгенской зоны. По его мнению, эта реформа необходима для «укрепления внешних границ Евросоюза и борьбы с миграционным кризисом».