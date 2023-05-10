Политолог Малкина: реформа принятия решений в Евросоюзе назрела очень давно

Кроме того, Шольц предложил реформировать энергетический рынок в ЕС, а также поддержал создание общей сети и инфраструктуры для хранения энергоресурсов. Напомним, Шольц еще в октябре 2022-го призывал отказаться от принципа единогласия при принятии решений во внешней и налоговой политике Евросоюза. Тогда же он выступил за укрепление самостоятельности ЕС. Он призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году и созданию штаб-квартиры ЕС для Европейских вооруженных сил.