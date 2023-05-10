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ФСБ России пресекла подготовку теракта в Самаре с участием украинки

Происшествия
ФСБ России пресекла подготовку теракта в Самаре с участием украинки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли в Самаре подготовку теракта. В нем была замешана уроженка Украины.

Злоумышленники планировали осуществить теракт на центральной площади Куйбышева во время Международного антифашистского фестиваля. По данным ведомства, украинка намеревалась передать средства для поджога неустановленному лицу.

Она также оказалась причастной к сбору и передаче информации в отношении военных инфраструктурных объектов и мест массового пребывания граждан, рассказали в управлении службы по региону.

ФСБ РФ ранее выявила 20-летнего жителя Башкирии, который планировал воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.
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