Спикер Госдумы Володин выразил благодарность российской делегации на саммите ПАЧЭС

Российская делегация на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) столкнулась с украинской провокацией. При этом сама организация стала заложником политики США и Евросоюза. Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.
Представитель Госдумы выразил благодарность за профессионализм членам российской миссии в ПАЧЭС. Россию там представляли глава делегации Ольга Тимофеева и сотрудник аппарата ГД Валерий Ставицкий.
«Наши коллеги столкнулись с провокацией представителей киевского режима. Подобные выходки недопустимы», — заявил Володин.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям представителя украинской стороны на саммите ПАЧЭС. Сотрудники намерены установить все обстоятельства произошедшего.