Спикер Госдумы Володин выразил благодарность российской делегации на саммите ПАЧЭС

Российская делегация на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) столкнулась с украинской провокацией. При этом сама организация стала заложником политики США и Евросоюза. Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.