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Спикер Госдумы Володин выразил благодарность российской делегации на саммите ПАЧЭС

Политика
Спикер Госдумы Володин выразил благодарность российской делегации на саммите ПАЧЭС

Российская делегация на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) столкнулась с украинской провокацией. При этом сама организация стала заложником политики США и Евросоюза. Об этом заявил спикер госдумы Вячеслав Володин.

Представитель Госдумы выразил благодарность за профессионализм членам российской миссии в ПАЧЭС. Россию там представляли глава делегации Ольга Тимофеева и сотрудник аппарата ГД Валерий Ставицкий.

«Наши коллеги столкнулись с провокацией представителей киевского режима. Подобные выходки недопустимы», — заявил Володин.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям представителя украинской стороны на саммите ПАЧЭС. Сотрудники намерены установить все обстоятельства произошедшего.
вячеслав володин ПАЧЭС США евросоюз
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