Представитель МИД России Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Японии

Планы НАТО по открытию офиса в Токио демонстрируют намерение альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она указала, что расширение Североатлантического альянса в сторону Азии приведет к милитаризации региона. Кроме того, это вызовет противостояние военных блоков, что, по ее мнению, демонстрирует антироссийскую и антикитайскую «заряженность».
«Намерение НАТО открыть офис в японской столице - это, конечно, очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР», — сказала Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил планы открыть офис альянса в Японии. По его словам, Токио является очень близким и важным партнером для военно-политического блока.