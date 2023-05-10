Делегация из Аргентины посетит Алжир для установления двухсторонних отношений в сфере промышленности

Алжир, 10 мая. Министерство промышленности и фармацевтического производства АНДР объявило о скором прибытии многосекторной делегации из Аргентины, пишут арабские СМИ.
Торгово-промышленная палата государства ожидает с рабочим визитом миссию из Южной Америки в составе из 46 бизнесменов и трех губернаторов.
«Двухсторонние встречи между алжирскими компаниями и их аргентинскими коллегами пройдут в период с 13 по 16 мая», — сказано в заявлении ведомства.
Министерство сообщило, что целью мероприятия является ознакомление с возможностями промышленного и коммерческого партнерства между странами, а также определение совместных решений для экспорта продукции, произведенной в АНДР.
Ранее стало известно, что Россия и Алжир работают над увеличением объема товарооборота между двумя государствами. Соответствующей информацией поделился торговый представитель РФ во второй стране Иван Налич.