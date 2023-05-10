Президент РФ Владимир Путин поручил построить новый объект навигации ТОФ на Сахалине

Российский лидер Владимир Путин дал поручения по строительству нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота (ТОФ) на сахалинском мысе Анива. Подробности раскрыли в пресс-службе Кремля.
Минобороны России предстоит рассмотреть возможность возведения соответствующей инфраструктуры, а также передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области. Вместе с тем, глава государства поручил министерству определить источник финансирования строительства
Доклад должен быть представлен до 1 июля, говорится в сообщении Кремля. Ответственным за его исполнение назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Новейший многоцелевой корвет проекта 20380 «Резкий» может быть передан Тихоокеанскому флоту России перед днем ВМФ летом 2023 года. Об этом ранее сообщила Объединенная судостроительная корпорация.