Я требую боеприпасы, чтобы сохранить жизни бойцов и «дожать» Бахмут — основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что требует от Минобороны России боеприпасы, чтобы сохранить жизни бойцов и «дожать» Бахмут (Артемовск).
В последнее время в Сети появилось большое количество новостей, связанных с Бахмутом и деятельностью «музыкантов». Издание «Блокнот» поинтересовалось у Пригожина, как он может описать текущую ситуацию на фронте.
По словам основателя «оркестра», Бахмут не имеет стратегического значения. Город был необходим для наращивания наступательного потенциала, перемалывания живой силы противника и проведения мобилизации.
«Ввиду опасения внутренней конкуренции ЧВК «Вагнер» начали «сушить» по личному составу, вооружению и боеприпасам, искусственно снижая боевой потенциал. Эффективность «бахмутской мясорубки» в апреле-мае 2023 года подснизилась, ВСУ собрались для контрнаступления», — передает заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен добавил, что «оркестр» был вынужден передать фланги военнослужащим из-за сокращения личного состава ЧВК «Вагнер». Однако эти районы уже трещат и проваливаются, поэтому существует риск окружения «музыкантов» со стороны украинской армии.
«При отсутствии боеприпасов «мясорубка» заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК «Вагнер». Я требую боеприпасы, чтобы сохранить жизни бойцов и «дожать» Бахмут, в котором осталось около 5%, занятых противником», — подчеркнул он.
В черте Бахмута, продолжил Пригожин, находятся исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». За пределами города располагаются только подразделения Минобороны РФ. «Музыканты» хотели уйти из населенного пункта ввиду проблем с поставками боеприпасов, однако высшее руководство страны поручило военному ведомству обеспечить ЧВК «Вагнер» всем необходимым. Распоряжение от Минобороны с обещанием дать снаряды вышло в ночь на 7 мая.
«В течение дня 8-9 мая 2023 года боеприпасы в необходимом количестве выданы не были. До настоящего времени боеприпасы цедят в минимальном объеме. ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве», — резюмировал основатель «оркестра».
Евгений Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» вынуждена выскребать для себя минимальное количество боеприпасов после долгих совещаний, на которых присутствуют лишь представители Минобороны России. По его словам, все обещанные снаряды так и не поступили в распоряжение «музыкантов».