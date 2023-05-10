Я требую боеприпасы, чтобы сохранить жизни бойцов и «дожать» Бахмут — основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин

Евгений Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» вынуждена выскребать для себя минимальное количество боеприпасов после долгих совещаний, на которых присутствуют лишь представители Минобороны России. По его словам, все обещанные снаряды так и не поступили в распоряжение «музыкантов».