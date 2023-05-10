Мобилизованные белгородцы и их семьи не будут платить пени по услугам ЖКХ

В Белгородской области утвердили порядок освобождения от уплаты пеней за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ для мобилизованных и членов их семей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.
Документ учитывает не только оплату коммунальных услуг, но и взносы на капитальный ремонт, пени по которым также начисляться не будут, сообщает сетевое издание «Бел.Ру». Постановление признано вступившим в силу с 5 мая 2023 года.
Военнослужащие и члены их семей имеют право обратиться с заявлением об освобождении от уплаты пеней на срок действия контракта. У организаций, предоставляющих коммунальные услуги, есть право обратиться за информацией в военкоматы. Пеня не начисляется с даты заключения до завершения контракта.