Семью президента США Байдена обвинили в получении миллионов долларов из Китая

Председатель комитета палаты представителей по надзору США Джеймс Комер заявил, что члены семьи 46-го президента Джо Байдена получили более десяти миллионов долларов из-за рубежа, в том числе из Китая.
По данным расследования конгресса, банковские записи доказывают, что семья американского лидера и связанные с ними лица получили миллионы долларов от иностранных граждан и их компаний. Часть от этих средств была переведена на счет компании Хантера Байдена из КНР.
Члены республиканской партии инициировали разбирательство, чтобы доказать причастность самого Джо Байдена к финансовым преступлениям, которые происходили через подставные организации, когда тот был вице-президентом США.
Согласно данным, денежные средства получали как минимум девять членов семьи, а их доверенные лица в тот же период создали «сложную и подозрительную сеть из более чем 20 компаний».
«Если хотя бы какие-то из этих обвинений подтвердятся, кто-то по фамилии Байден должен быть обвинен, предан суду и, вероятно, немного посидеть в тюрьме», — сказал один из членов комитета на пресс-конференции.
Сам Байден не раз говорил, что ничего не знает о бизнес-операциях своих близких, но уверен, что никто из них закон не нарушал.
Ранее Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если не будет увеличен потолок госдолга, то экономика США столкнется с серьезными последствиями.