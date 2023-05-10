Площадь аэропорта в Краснодаре планируют увеличить более чем в шесть раз

В рамках проекта планируется осуществить ряд концепций. Это и защита от осадков со времени прибытия на парковку – концепция «сухой пассажир», и возможность самостоятельной регистрации, и эргономичные стойки регистрации, и зоны ожидания, приспособленные для различных задач.