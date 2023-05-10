Площадь аэропорта в Краснодаре планируют увеличить более чем в шесть раз

Площадь краснодарского аэропорта собираются расширить с 12 тыс. кв.м до 80 тыс. кв.м Подготовительные работы на месте действующей воздушной гавани уже стартовали.
Как информирует «ЯСНО», выполнение данного проекта позволит поднять пассажиропоток до 10 млн человек в год, поможет создать свыше 700 новых рабочих мест. Закончить все строительные работы рассчитывают до конца 2025 года.
В рамках проекта планируется осуществить ряд концепций. Это и защита от осадков со времени прибытия на парковку – концепция «сухой пассажир», и возможность самостоятельной регистрации, и эргономичные стойки регистрации, и зоны ожидания, приспособленные для различных задач.
Кроме того, в новом хабе будут действовать бесплатные сервисы (Wi-Fi, зарядка для гаджетов, детские игровые зоны, коляски), доступная среда, бесконтактная среда и цифровые сервисы. Также здесь не будет бордюров и перепадов высот.