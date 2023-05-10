США расширяют влияние в Тихоокеанском регионе

Нукуалофа, 10 мая. Соединенные Штаты открыли дипломатическое представительство в столице тихоокеанского государства Тонга. Об этом в опубликованном пресс-релизе сообщил Государственный департамент США.
Заявление прозвучало на фоне заявления Белого дома о запланированном турне президента Джо Байдена по странам Тихоокеанского региона. В рамках поездки, которая состоится в конце мая, глава государства посетит Папуа — Новую Гвинею, что станет первым визитом действующего президента США в тихоокеанскую страну.
Открытие посольства Соединенных Штатов в Нукуалофе состоялось спустя год после поездки вице-президента Камалы Харрис, в ходе которой она пообещала установить дипломатические отношения с Тонга и соседним Кирибати.
Нынешнее представительство стало вторым посольством, открытым Вашингтоном на островах Тихого океана в этом году. Ранее возобновила деятельность дипломатическая миссия США на Соломоновых островах. Помимо этого, Госдеп сообщил, что работает над открытием посольства в Вануату.
Данные усилия вписываются в стратегию администрации Белого дома по укреплению позиций в Индо-Тихоокеанском регионе, которые направлены на сдерживание Китая. В Вашингтоне указывают, что установление дипломатических отношений является первым этапом в расширении присутствия на островах.
«Открытие нового посольства — это первый шаг, который проложит путь правительству США к размещению дополнительного дипломатического персонала и ресурсов, включая потенциальное назначение постоянного посла в Тонга», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Как отметил старший исследователь по международной обороне в корпорации RAND Тимоти Хит, островное государство расположено на ключевом морском пути, который используют торговые и военные корабли США и их союзников.
«Если бы Китай получил право на размещение военных баз, он бы разместил на островах военные корабли и авиацию. Они бы стали угрозой американским и австралийским кораблям и самолетам, которые проходят мимо», — сообщил он.
При этом Хит указывает, что даже расширение невоенного присутствия Пекина в регионе может помочь Китаю «собрать конфиденциальные разведданные о военных операциях США и Австралии».
Необходимо подчеркнуть, что Тонга стало очередным государством, где Соединенные Штаты применили метод «дипломатии катастроф», когда под предлогом оказания гуманитарной помощи пострадавшей от природных катаклизмов нации Вашингтон продвигает собственные геополитические интересы. Островное государство в начале 2022 года пострадало от разрушительного извержения вулкана и последовавшего за ним цунами, чем не преминули воспользоваться в Белом доме.