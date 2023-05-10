США расширяют влияние в Тихоокеанском регионе

Необходимо подчеркнуть, что Тонга стало очередным государством, где Соединенные Штаты применили метод «дипломатии катастроф», когда под предлогом оказания гуманитарной помощи пострадавшей от природных катаклизмов нации Вашингтон продвигает собственные геополитические интересы. Островное государство в начале 2022 года пострадало от разрушительного извержения вулкана и последовавшего за ним цунами, чем не преминули воспользоваться в Белом доме.