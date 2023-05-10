В Киеве заявили, что прекращение поставок оружия не остановит конфликт на Украине

Отказ Запада от военной поддержки Киева не приведет к миру, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Таким образом украинский политик прокомментировал заявление председателя Европарламента Жозепа Борреля. Дипломат ранее сказал, что конфликт на Украине можно закончить, прекратив поставки ВСУ вооружения.
«Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно не прекращает (конфликт. — Прим. ред.) немедленно, это чистой воды оксюморон», — написал Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Ранее глава европейской дипломатии заявил, что в ЕС предпочли бы тратить свои средства на жителей стран союза, а не на обеспечение потребностей Украины.