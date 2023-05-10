Бухгалтер похитила 3,5 млн из бюджета Волгоградской области

Как передает сетевое издание «МК в Волгограде», женщина, работая бухгалтером, оказывала услуги ряду руководителей фермерских хозяйств. Она готовила необходимые документы для получение субсидий из регионального бюджета. При этом в период с 2017 по 2019 года она намеренно завышала в бухгалтерской и статистической отчетности объемы затрат при производстве продукции.