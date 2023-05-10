Бухгалтер похитила 3,5 млн из бюджета Волгоградской области

Суровикинский районный суд огласил приговор в отношении 45-ти летней жительницы Волгоградской области. Ее обвиняют в хищении 3,5 млн рублей из бюджета региона.
Как передает сетевое издание «МК в Волгограде», женщина, работая бухгалтером, оказывала услуги ряду руководителей фермерских хозяйств. Она готовила необходимые документы для получение субсидий из регионального бюджета. При этом в период с 2017 по 2019 года она намеренно завышала в бухгалтерской и статистической отчетности объемы затрат при производстве продукции.
Благодаря этому злоумышленнице удалось похитить из бюджета региона 3,5 млн рублей. Суд приговорил женщину к наказанию в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал обвиняемую выплатить 3,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба.