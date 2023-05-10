Саратовцы направят современные беспилотники российским бойцам в зону СВО

Во второй половине мая очередной гуманитарный груз отправится из Саратова в зону проведения СВО. В числе прочего в боевые порядки будет передано 50 современных беспилотных летательных аппаратов.
Акция организована при непосредственном участии депутата Саратовской областной Думы, ветерана боевых действий Вячеслава Калинина. Также в состав груза войдут тепловизоры, медикаменты и питьевая вода, сообщают «Ветеранские вести». Особенностью нынешней акции, уже двенадцатой по счету, будет то, что высокотехнологичные дроны будут доставлены именно в те подразделения, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
Нынешняя модификация БПЛА была разработана в конце 2022 года при непосредственной поддержке самого парламентария. Отличительными особенностями нового дрона являются более эффективные технико-тактические характеристики, чем у аналогов. А именно: большая грузоподъемность, большая длина маршрута, а также более высокая емкость аккумулятора, что обеспечивает более продолжительное нахождение в воздухе.
Также Вячеслав Калинин призвал студентов и школьников региона присоединиться к акции «Письмо герою». Он рассказал, что письма и рисунки от детей и молодежи можно передавать в его депутатский штаб, откуда каждая весточка будет бережно доставлена нашим воинам на передовой.