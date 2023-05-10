Саратовцы направят современные беспилотники российским бойцам в зону СВО

Нынешняя модификация БПЛА была разработана в конце 2022 года при непосредственной поддержке самого парламентария. Отличительными особенностями нового дрона являются более эффективные технико-тактические характеристики, чем у аналогов. А именно: большая грузоподъемность, большая длина маршрута, а также более высокая емкость аккумулятора, что обеспечивает более продолжительное нахождение в воздухе.