Журналисты Afrique Media рассказали об этапах подготовки на базе ЧВК «Вагнер» в России

Москва, 10 мая. Журналисты африканского телеканала Afrique Media сняли репортаж о базе ЧВК «Вагнер» на территории России, где проходят подготовку новобранцы «оркестра».
В эксклюзивном видеоматериале сотрудники новостного агентства раскрыли подробности о тренировочных программах будущих «музыкантов». По словам инструкторов, в данном учебном центре проходят подготовку все кандидаты на вступление в ЧВК «Вагнер».
«Звуки стрельбы из различных орудий — это то, что вы слышите, когда попадаете на военную базу ЧВК "Вагнер" в России. Здесь тренируются все бойцы группы "Вагнера", чтобы помогать бороться с небезопасностью и терроризмом в Африке и других уголках мира», — отметил один из специалистов «оркестра».
Журналисты Afrique Media подчеркнули, что множество желающих получить профессиональные навыки в учебном центре «музыкантов» ежедневно оставляют свои заявки. По словам сотрудников телеканала, на базе ЧВК «Вагнер» широкий ассортимент направлений подготовки:
«Сейчас проходит тренировка с инструкторами, также есть обучение обращению с оружием и многое другое. Около сотни людей каждый день добровольно стучатся в двери ЧВК "Вагнер", чтобы получить качественную подготовку».
Инструкторы ЧВК «Вагнер» отметили, что на базе «оркестра» проводится полномасштабная подготовка ряду дисциплин. Новобранцев учат владению различным вооружением, управлению боевой техникой и основам медицинской помощи.
«Люди подбирают подходящую им специальность и проходят трехнедельный курс тренировок у профессиональных инструкторов, которые обучают их в течение трех недель. Подготовка различная, основное направление — штурмовая подготовка.
Новобранцев обучают на абсолютно все вооружение, управлению техникой, знанию карт, знанию новейших технологий, управлению квадрокоптерами и оказанию тактической медицинской помощи. Для вашего понимания: тактическая медицина очень сильно отличается от обычной. Это именно та медицина, которая проводится в боевых условиях. Наши парни проходят даже эту подготовку», — рассказал один из инструкторов ЧВК «Вагнер».
Кроме того, многие сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) прошли обучение на базе «оркестра».
«На этой же базе проходили подготовку и многие специалисты СОМБ, которые приняли решение продолжить свою карьеру инструкторами в Центральноафриканской Республике», — говорится в публикации Содружества.
Специалисты СОМБ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», несколько лет занимаются подготовкой личного состава Вооруженных сил ЦАР (FACA). Благодаря их консультативной поддержке FACA восстановили полный контроль правительства над всеми месторождениями драгоценных камней и металлов в стране.
Ранее журналисты Afrique Media взяли интервью у основателя «оркестра» Евгения Пригожина. В ходе беседы с сотрудниками новостного агентства глава «музыкантов» рассказал об основных причинах и принципах высокой эффективности подразделений ЧВК «Вагнер».