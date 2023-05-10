Журналисты Afrique Media рассказали об этапах подготовки на базе ЧВК «Вагнер» в России

«Звуки стрельбы из различных орудий — это то, что вы слышите, когда попадаете на военную базу ЧВК "Вагнер" в России. Здесь тренируются все бойцы группы "Вагнера", чтобы помогать бороться с небезопасностью и терроризмом в Африке и других уголках мира», — отметил один из специалистов «оркестра».