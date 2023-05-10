Без ложного пафоса: артист Андрей Ургант рассказал о редких качествах актера Сергея Дрейдена

Ушел из жизни актер театра и кино, лауреат двух национальных театральных премий «Золотая маска» Сергей Дрейден. В беседе с ФАН воспоминаниями об этом артисте поделился актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант.
Собеседник рассказал об удивительных чертах этого талантливого артиста, которые отличали его от многих коллег по творческому цеху.
«Сергей был замечательным человеком, очень тонким, нежным и совершенно необыкновенным артистом. Удивительно скромный в жизни и удивительно яркий на сцене. Это большая потеря для Санкт-Петербурга, моего любимого Ленинграда, и вообще для всей России. Ушел прекрасный актер и чудесный человек. Он прекрасно играл на сцене и, если в жизни можно было пройти мимо него и не обратить внимания, то в театре он выходил на сцену и в нем внутри загорался какой-то огонь. Он был очень непохож на всех остальных, но в лучшую сторону», — сказал телеведущий.
Андрей Ургант также отметил, что очень рад выпавшей ему в свое время возможности поработать с Сергеем Дрейденом.
«Мне выпало счастье сняться с ним в фильме “Окно в Париж”. Для меня это было большим удовольствием. Сначала я отнесся к нему с подозрением: он казался мне слишком странным. Однако, сейчас, когда я пересматриваю “Окно в Париж”, понимаю, что сделать все можно было только именно так, как это сыграл он», — сообщил собеседник ФАН.
В завершение он подчеркнул, что в своем творчестве этот артист всегда стоял особняком по отношению ко многим коллегам.
«Он непохож на всех остальных. В нем была какая-то удивительная неактерская индивидуальность в общепринятом смысле этого слова. В нем не было ложного пафоса. Он никогда не восхищался своей профессией, никогда не говорил, мол, я готов отдать жизнь за свою профессию. Ничего подобного», — подытожил актер.
Ранее режиссер Дмитрий Светозаров поделился с ФАН воспоминаниями о Сергее Дрейдене. Кроме того, собеседник рассказал, почему этот артист так и не получил ни одного звания.