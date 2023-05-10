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Министерство иностранных дел ПНЕ Ливии осудило вооруженное нападение на синагогу в Тунисе

Весь мир
Министерство иностранных дел ПНЕ Ливии осудило вооруженное нападение на синагогу в Тунисе

Триполи, 10 мая. Министерство иностранных дел утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии осудило вооруженную атаку на синагогу в Тунисе, пишут арабские СМИ.

МИД ПНЕ подтвердил свою полную солидарность и поддержку братскому государству в свете нападения, которое противоречит мирным принципам, многообразию североафриканского народа и ценностям сосуществования его граждан.

«Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее МВД Туниса раскрыло детали стрельбы у местной синагоги. В результате трагедии погибли четыре человека и девять получили ранения.
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