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В России разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года

Общество
В России разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что в ведомстве разрабатывается проект стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

По словам Гребенкина, документ определяет меры, которые должны предупреждать правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, а также в их отношении.

Кроме того, органы правопорядка, региональные власти и органы местного самоуправления систематически работают над обеспечением общественного порядка, безопасности и законности.

Уровень преступности среди детей и подростков сократился за последние три года, тенденция сохраняется и с начала 2023 года.

Ранее в Государственной думе предложили помочь семьям с детьми специальными школьными наборами.
безопасность детей совбез
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