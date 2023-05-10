В России разрабатывают проект стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что в ведомстве разрабатывается проект стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».
По словам Гребенкина, документ определяет меры, которые должны предупреждать правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, а также в их отношении.
Кроме того, органы правопорядка, региональные власти и органы местного самоуправления систематически работают над обеспечением общественного порядка, безопасности и законности.
Уровень преступности среди детей и подростков сократился за последние три года, тенденция сохраняется и с начала 2023 года.
Ранее в Государственной думе предложили помочь семьям с детьми специальными школьными наборами.