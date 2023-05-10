Севастопольцу грозит решетка из-за пьяной ссоры с падчерицей

В Севастополе мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за пьяной ссоры. Не найдя достойных аргументов, он испортил автомобиль своей родственницы.
Как передают «Вести-Севастополь», пьяная ссора произошла вечером между 55-ти летним жителем Севастополя и его 41-летней падчерицей. Пьяная ссора возникла на бытовой почве во дворе дома. Разгневанный мужчина в качестве последнего аргумента решил использовать камень. С помощью него севастополец разбил лобовое стекло автомобиля, принадлежавшего его родственнице.
Женщина обратилась к правоохранителям. Как сообщили в пресс-службе МВД Севастополя, сейчас проводится предварительное расследование уголовного дела. Если вина мужчины будет доказана, то ему может грозить до 2-х лет лишения свободы.