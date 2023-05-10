«Движение первых» рассказало, сколько человек в РФ и за рубежом поддержали акции ко Дню Победы

Всероссийская акция Движения Первых «Окна Победы», найдя отклик в сердцах россиян, стала по-настоящему народной. По всей стране в преддверии 9 мая миллион граждан украсили окна домов, учреждений, организаций и ведомств. Кроме того, в интернет-акциях Движения приняли участие почти два миллиона человек.