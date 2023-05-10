«Движение первых» рассказало, сколько человек в РФ и за рубежом поддержали акции ко Дню Победы

Всероссийская акция Движения Первых «Окна Победы», найдя отклик в сердцах россиян, стала по-настоящему народной. По всей стране в преддверии 9 мая миллион граждан украсили окна домов, учреждений, организаций и ведомств. Кроме того, в интернет-акциях Движения приняли участие почти два миллиона человек.
Важность проекта Российского движения детей и молодежи отметили федеральные министерства, государственные деятели, главы регионов, лидеры общественного мнения и медийные личности. Партнерами Всероссийской акции «Окна Победы» выступили МЧС Росси, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ.
Как отметил председатель правления РДДМ Григорий Гуров, миллионы силуэтов известных памятников и фотографий героической борьбы народа с немецко-фашистскими захватчиками появились в окнах всех 89 регионов страны.
«Акцию поддержали не только по всей России, но и за ее пределами. Наши соотечественники за рубежом и жители многих стран посчитали своим долгом напомнить о тех героических и трагических временах, когда народы сплотились перед лицом смертельной угрозы фашизма. Наши дети - достойные продолжатели дела отцов и дедов, стали самыми активными участниками. Они знают правду о нашей Победе и всегда будут хранить память о подвиге народа-освободителя», — рассказал Гуров.
Среди самых интересных площадок акции Движения были отмечены резиденция Деда Мороза в Вологодской области, Музейно-исторический комплекс «Город мастеров» в Городце, Мемориальный музей В.П. Чкалова «Русские крылья», детские железные дороги в Иркутске, Красноярске и Оренбурге, Музейно-туристский комплекс «Град Китеж», а также аэропорт «Маган» в Республике Саха (Якутия).
Самыми активными участниками акции стали соотечественники во Франции, Японии, Турции, Болгарии, Белоруссии, Египте, Танзании, Израиле, Монголии, Иордании, Таджикистане, Тунисе и Республики Бангладеш. Кроме того, дети и взрослые украсили символами Великой Победы окна в Париже, Токио, Анкаре, Софии, Минске и Бресте, Каире, Дар-эс-Саламе, Тель-Авиве, Аммане, Душанбе, Ходженте, Турсунзаде, Хистеварзе, Аште и Дакке.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил рассмотреть термин «пионеры» для названия молодежного движения. По мнению президента, он лишен идеологической окраски.