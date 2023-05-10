Музыкант Константин Меладзе передал сестре долю в музыкальном лейбле с прибылью более 1 млрд рублей

Сбежавший из России музыкант Константин Меладзе отказался от своей доли в музыкальном лейбле. Исполнитель переписал ее на свою сестру.
Как сообщает издание «Комсомольская правда», речь идет о «Первом музыкальном издательстве». По данным организации, он являлся учредителем организации. Среди подопечных лейбла оказались певицы Ева Польна, Нюша, Рита Дакота, группа «Ленинград» и многие другие. Только за прошлый год организация заработала 1,3 млрд рублей.
Переписав бизнес на сестру Лиану Меладзе, он все еще имеет доступ к средствам компании. Более того, в России у него осталась фирма «Меладзе Мьюзик». В 2022 году заработок организации составил 16 млн рублей.
Ранее в Петербурге отменили концерт его брата Валерия Меладзе. По мнению музыканта Вадима Степанцова, сделать это должны были раньше.