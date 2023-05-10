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Появились кадры пуска израильских ракет по позициям палестинцев на востоке сектора Газа

Армия
Появились кадры пуска израильских ракет по позициям палестинцев на востоке сектора Газа

Израильские силы обстреливают позиции палестинцев. Удары наносятся по восточной части сектора Газа. Видео с места событий опубликовано в Сети.

О жертвах обстрела рассказали в минздраве Палестины. С утра 10 мая из-за израильских ударов погибли как минимум 19 человек.

Также есть пострадавшие. В их число входят сразу 37 палестинцев, говорится в сообщении ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее призвал остановить угрозу очередного вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН. Лавров также отметил, что «за бортом» положительных изменений остается ситуация в Палестине.
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