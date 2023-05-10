Появились кадры пуска израильских ракет по позициям палестинцев на востоке сектора Газа

Глава МИД России Сергей Лавров ранее призвал остановить угрозу очередного вооруженного противостояния в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН. Лавров также отметил, что «за бортом» положительных изменений остается ситуация в Палестине.