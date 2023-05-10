Более 340 тысяч человек посетили в Волгоградской области мероприятия к 9 Мая

Власти организовали с 6 по 9 мая в Волгоградской области 615 массовых мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», всего в мероприятиях приняли участие свыше 346 000 человек. Самые многолюдные мероприятия состоялись в Волгограде в День Победы. Так, на военном параде побывали больше 25 000 зрителей, Мамаев курган посетили 20 000 россиян, а мероприятия на набережной – свыше 120 000 человек, отметили в ГУ МВД России по региону.
Во избежание нарушений общественного порядка в праздничные дни в Волгоградской области действовали свыше 4000 полицейских, а также члены народных дружин, курсанты Волгоградской академии МВД России, казачества, ЧОПов и сотрудники Росгвардии. На автотрассах дежурили экипажи ДПС, поделились в пресс-службе ведомства.