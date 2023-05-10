Более 340 тысяч человек посетили в Волгоградской области мероприятия к 9 Мая

Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», всего в мероприятиях приняли участие свыше 346 000 человек. Самые многолюдные мероприятия состоялись в Волгограде в День Победы. Так, на военном параде побывали больше 25 000 зрителей, Мамаев курган посетили 20 000 россиян, а мероприятия на набережной – свыше 120 000 человек, отметили в ГУ МВД России по региону.