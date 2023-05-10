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Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС

Политика
Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС

Сербия должна присоединиться к антироссийским санкциям, чтобы продолжить переговоры по вступлению страны в Евросоюз. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Представители ЕП уделили внимание и соблюдению верховенства права, основных прав человека и функционирования демократических институтов. Европарламент также желает, чтобы Белград соблюдал европейский внешнеполитический курс.

"Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России", — говорится в сообщении.

Накануне президент Сербии Александр Вучич обвинил Совет Европы в замалчивании проблем вне конфликта на Украине. В связи с этим глава сербского государства может отказаться от участия в саммите.
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