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Россиянка Павлюченкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Риме

Спорт
Россиянка Павлюченкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла итальянку Сару Эррани и прошла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000.

Павлюченкова одержала победу над Эррани со счетом 6:1, 6:1. Игра продолжалась чуть больше часа. Во втором круге россиянка сыграет с действующей победительницей турнира, польской теннисисткой Игой Швентек.

Турнир категории WTA 1000 проходит в итальянской столице Рим. Призовой фонд чемпионата превышает 3,5 миллионов евро.

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли парный турнир ATP в Испании.
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