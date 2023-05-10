Россиянка Павлюченкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла итальянку Сару Эррани и прошла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000.
Павлюченкова одержала победу над Эррани со счетом 6:1, 6:1. Игра продолжалась чуть больше часа. Во втором круге россиянка сыграет с действующей победительницей турнира, польской теннисисткой Игой Швентек.
Турнир категории WTA 1000 проходит в итальянской столице Рим. Призовой фонд чемпионата превышает 3,5 миллионов евро.
Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев выиграли парный турнир ATP в Испании.