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Генсек НАТО Столтенберг подтвердил планы открыть офис альянса в Японии

Политика
Генсек НАТО Столтенберг подтвердил планы открыть офис альянса в Японии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потвердел планы по открытию офиса военного блока в Японии. Об этом он сообщил в интервью CNN.

Столтенберг подчеркнул, что современная безопасность стала глобальной. Он добавил, что все события в Европе важны для Азии и наоборот.

«Да, мы обсуждаем с Японией открытие офиса НАТО в Токио. У НАТО есть несколько офисов в странах-партнерах, а Япония - очень близкий и важный партнер для НАТО», — заявил генсек.

Ранее посол России в Японии Геннадий Овечко выразил свою обеспокоенность в связи с расширением НАТО и развитием вооружения против РФ. Он также высказал недовольство стремлением ЕС «командовать» всем миром.
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