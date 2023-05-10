Смог накрыл столицу Башкирии после сильного ландшафтного пожара

Неблагополучная пожароопасная обстановка из-за сухой и ветренной погоды сохраняется во многих регионах России, в том числе и в Башкирии. Накануне в 40 километрах от Уфы произошел сильный ландшафтный пожар, из-за которого над городом повис густой смог.