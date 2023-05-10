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Смог накрыл столицу Башкирии после сильного ландшафтного пожара

Общество
Смог накрыл столицу Башкирии после сильного ландшафтного пожара

Неблагополучная пожароопасная обстановка из-за сухой и ветренной погоды сохраняется во многих регионах России, в том числе и в Башкирии. Накануне в 40 километрах от Уфы произошел сильный ландшафтный пожар, из-за которого над городом повис густой смог.

Сухая трава загорелась в Кушнаренковском районе, неподалеку от села Ахметово. Ветер, дувший в сторону столицы, быстро погнал к городу дым и пепел, сообщает сетевое издание «АиФ Уфа». Дышать уфимцам стало непросто, сотрудники экстренных служб рекомендовали жителям не открывать окна в домах.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, пожар удалось локализовать на территории 10 гектаров. С огнем боролись сотрудники ведомства, также были привлечены добровольцы из местной пожарной бригады. Администрация района отправила в помощь огнеборцам трактор.
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