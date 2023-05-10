Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Хатаев вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, обеспечив России первую медаль

Спорт
Хатаев вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, обеспечив России первую медаль

Боксер Имам Хатаев в четвертьфинале чемпионата мира по боксу в Ташкенте обыграл белоруса Алексея Алферова, тем самым обеспечив России первую медаль.

Хатаев выступает в весовой категории до 80 кг. Обыграв в четвертьфинале Алферова, россиянин гарантировал сборной как минимум бронзовую медаль чемпионата мира.

Боксер является трехкратным чемпионом России. Главным достижением спортсмена значится бронзовая медаль на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа заявил о завершении карьеры. Спортсмен сказал, что хочет, чтобы его запомнили здоровым, а не травмированным.
имам хатаев бокс чемпионат мира по боксу ташкент
Военкоры ФАН