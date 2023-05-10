Хатаев вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, обеспечив России первую медаль

Боксер Имам Хатаев в четвертьфинале чемпионата мира по боксу в Ташкенте обыграл белоруса Алексея Алферова, тем самым обеспечив России первую медаль.
Хатаев выступает в весовой категории до 80 кг. Обыграв в четвертьфинале Алферова, россиянин гарантировал сборной как минимум бронзовую медаль чемпионата мира.
Боксер является трехкратным чемпионом России. Главным достижением спортсмена значится бронзовая медаль на Олимпийских играх в Токио.
Ранее сообщалось, что британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа заявил о завершении карьеры. Спортсмен сказал, что хочет, чтобы его запомнили здоровым, а не травмированным.