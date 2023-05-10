Борис Межуев: отказ Америки от антироссийской политики в этом веке невозможен

Напомним, ранее, 5 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Москва готова к разговору с Западом, который рано или поздно состоится». «Россия никогда не отказывалась от того, чтобы урегулировать проблемы, возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием», — указал Лавров. 25 апреля глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации, и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России. А 18 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что «США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины».