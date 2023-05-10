Борис Межуев: отказ Америки от антироссийской политики в этом веке невозможен

Как заявил накануне посол РФ в США Анатолий Антонов, в какой-то момент американские власти признают необходимость сотрудничества с Москвой, и откажутся от антироссийской позиции. Как считает политолог-американист Борис Межуев, речь может идти лишь о смягчении антироссийской политики Вашингтона, но не об отказе от нее.
«Убежден, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики в отношении РФ. А также осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества», — сказал посол Антонов. Эта фраза из уст опытного дипломата удивила многих. Как сообщил ФАН политолог-американист Борис Межуев, для Америки просто невыгодно отказываться от антироссийского курса, и в обозримом будущем этого не произойдет.
«Честно говоря, даже трудно вспомнить какого-то американского президента, который бы не вел антироссийскую политику. Такой курс является некой константой всей внешней политики Соединенных Штатов, поэтому практически нет шансов на то, что она будет полностью пересмотрена, — подчеркнул Межуев. — Другое дело, что такая политика может вестись с разной интенсивностью. Допустим, в свою бытность президентом, Барак Обама вел ее довольно мягко, тогда речь шла даже о некой «перезагрузке» с Россией. И то, как жестко противостоит России администрация Джо Байдена, смотрится на этом фоне большим контрастом».
Полный отказ Америки от противостояния с РФ, возникновение какой-то «дружбы» или партнерства между странами — это невозможно в обозримой перспективе, указал аналитик.
«Политика «сдерживания России» всегда будет краеугольным камнем для Соединенных Штатов, по крайней мере, в текущем столетии. Все, что в данном случае имел в виду уважаемый дипломат Антонов — это снижение интенсивности «сдерживания РФ». Возможно, это отказ от провоцирования госпереворотов в России и соседних странах, от поставок вооружений и, главное, от торможения мирного процесса. Ведь такой острой стадии в отношениях Москвы и Вашингтона, которую мы наблюдаем сейчас, в принципе раньше не было. Стороны все-таки всегда старались как-то снизить накал военных конфликтов — в том числе, в Афганистане», — отметил Межуев.
После окончания «холодной войны» такого градуса конфликта между сторонами в новейшей истории еще не было, сообщил он.
«Как только где-то вспыхивал локальный конфликт, стороны пытались его потушить — например, между Индией и Пакистаном, арабо-израильский конфликт и т. д. По сути, украинский конфликт — единственный, в ходе которого Запад так активно «подливает масла в огонь». Думаю, в какой-то момент и он может быть прекращен, но даже это не будет концом антироссийской политики Америки, — заявил Межуев. — Тем не менее, пределы эскалации все-таки существуют, и даже на Западе понимают, что дальнейший «разогрев» конфликта на Украине может плохо закончиться для планеты в целом. Думаю, в какой-то момент может произойти снижение темпов эскалации, и стороны будут искать какие-то пути выхода из конфликта — возможно, при помощи третьих стран, вроде Китая».
Наконец, есть надежда, что в США после выборов может смениться власть, и в Белый дом придут республиканцы, считает Межуев.
«Но я бы не делал на это большую ставку, так как я лично не очень верю, что Трамп так уж искренне обожает Россию. В конце концов, поставки вооружений на Украину начались при нем, и конфликт в Афганистане продолжался при нем же. Ну и, конечно, я очень сильно сомневаюсь, что Трампа вообще вновь пропустят к власти — с учетом того, что это может быть полный разворот Америки в ту сторону, в которую ее глубинные элиты вовсе не хотят ее вести, — указал политолог. — Максимум, что может быть — это некое затухание интенсивности конфликта, «давайте вернемся к переговорам», к «заморозке» и т. д. Когда Китай при американском президенте Эйзенхауэре отказался от продолжения корейской войны, это же не было прокитайской или просоветской политикой США. Это была просто политика Америки, направленная на окончание конфликта. Надеюсь, что и в случае с Украиной может произойти то же самое».
Напомним, ранее, 5 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил продолжения контактов между РФ и США. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Москва готова к разговору с Западом, который рано или поздно состоится». «Россия никогда не отказывалась от того, чтобы урегулировать проблемы, возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием», — указал Лавров. 25 апреля глава департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации, и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России. А 18 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что «США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины».